Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

30.04.2020, 17:48, Новости дня

Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Мы говорили сегодня о подготовке очередного обмена удерживаемых лиц. Там сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, потому что, как вы знаете, Минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать», – сказал Лавров по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки», передает ТАСС.

Он отметил, что требования для сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине со стороны республик Донбасса из-за коронавируса не означают запрет доступа в регион.

«Никакого решения, никакого блокирования доступа СММ в Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует», – отметил глава ведомства.

Он добавил, что РФ призвала представителей ОБСЕ в Донбассе проявлять максимальную беспристрастность.

«Мы призвали и представителей ОБСЕ в Контактной группе [по урегулированию на юго-востоке Украины] и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ [на Украине] максимально добросовестно выполнять свой мандат, проявлять беспристрастность, объективность. Это все необходимо для продвижения в направлении урегулирования внутриукраинского конфликта», – подчеркнул Лавров.

Российская сторона на конференции напомнила, что закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины является приоритетной задачей. «Это и цель, и основа урегулирования конфликта», – добавил министр.

Продвижение по этому вопросу создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, в том числе в безопасности, социально-экономических и гуманитарном вопросах.

«К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе», – сказал Лавров.

Он отметил, что прогресс в согласовании аспектов включения «формулы Штайнмайера» в украинские законы не наблюдается. «Формула Штайнмайера», напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса», – сказал глава российского МИД.

16 апреля в Донбассе прошла процедура обмена пленными между самопровозглашенной ДНР и Киевом. Это первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.