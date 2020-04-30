Вопрос дня: Какими препаратами лечат пациентов с COVID-19?

30.04.2020, 17:48, Новости дня

Их огромное количество. Но есть и несколько основных.

COVID-19 – болезнь новая, и специализированных лекарств от нее пока нет, их лишь разрабатывают. В связи с этим медикам приходится экспериментировать, пробуя различные схемы лечения и различные препараты, предназначенные для других болезней.

При этом нужно понимать, что далеко не всегда есть универсальный рецепт, который позволит выздороветь абсолютно всем пациентам. Все слишком сильно зависит от состояния человека – у кого-то диабет, у кого-то неважно с сердцем, кто-то же просто беременная. Все эти нюансы могут привести даже к летальному исходу, если препарат был выбран неверно.

Но поскольку нынешнюю ситуацию в мире иначе как форс-мажором не назвать, действовать приходится быстро, в том числе и ученым. И в том, что касается разработки вакцин, и в клинических испытаниях уже существующих препаратов на больных COVID-19. Разрешения на использование приходится выдавать быстро, поскольку ситуация того требует.

Как результат – огромное количество экспериментальных методик лечения. ВОЗ, к примеру, ведет подсчет применяемых по всему миру препаратов. По состоянию на 28 апреля, их число сильно превышало сотню.

Есть даже довольно удобная и наглядная «ковид»-база, куда стекаются данные обо всех исследованиях различных методик лечения. Пока их там 506.

С заметным отрывом лидирует «антималярийная» терапия, затем идут антивирусные и антиретровирусные препараты, затем – переливание плазмы крови с антителами переболевших. Есть и множество смежных комбинаций.

Все сильно зависит от степени тяжести пациента. Если больной «средний», ему, согласно общей статистике, чаще назначают антивирусные и антиретровирусные препараты – как правило, это комбинация лопинавира с ритонавиром, стандартного лекарства для ВИЧ-инфицированных. Для больных COVID-19 дозировка составляет 400 мг лопинавира + 100 мг ритонавира каждые 12 часов в течение 14 дней.

Есть еще тоже довольно популярные сейчас фавипиравир, рибавирин, умифенавир. И плюс самый обсуждаемый сейчас препарат – ремдесивир, пока нигде не лицензированный американский препарат для борьбы с Эболой. Его испытывают с начала года, и вот 29 апреля появились промежуточные результаты, довольно многообещающие. Веса им придали слова главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи – выступая на брифинге в Белом доме, он заявил, что препарат действительно серьезно ускоряет восстановление пациентов. Так что теперь ожидается, что FDA, местное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выдаст лицензию на использование ремдесивира. В критической ситуации, в которой США оказались с их миллионом инфицированных, это может быть вполне оправданным шагом.

В целом же пока стандартные процедуры медикаментозного лечения больных COVID-19 не сильно отличаются в разных странах – даже при том, что сейчас границы между экспериментальными и проверенными методами несколько стерты ввиду элементарного отсутствия последних. В РФ рекомендованная Минздравом схема выглядит так:

Что дают больным с легкими симптомами

Гидроксихлорохин и хлорохин – эти два противомалярийных препарата основные. Но у них есть немало побочных эффектов: нарушение сна, анорексия, например. Также они противопоказаны пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, беременным женщинам, «сердечникам».

Гидроксихлорохин дают по 200-400 Мг дважды в день в течение шести дней. Вот как в Минздраве описывают свой выбор: «Среди препаратов, представляющихся перспективными для лечения COVID-19, следует отметить группу противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти препараты используются для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций. Механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов их воздействия на COVID-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации. В небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего».

Азитромицин, к слову, это антибиотик. Исследования об эффективности его связи с гидроксихлорохином впервые появились в середине марта, занималась ими группа во главе с известным французским вирусологом Дидье Раулем. Считается, что именно его работы вдохновили Дональда Трампа заявить о пользе гидроксихлорохина в борьбе против COVID-19. После слов президента несколько человек в США решили пойти на самолечение, выпив немного таких таблеток. И в итоге скончались. Что же касается работ группы Рауля, то научное сообщество их не приняло – где-то выборка была слишком мала, где-то результаты неоднозначными.

Но нелегко отказываться даже от такого рода терапии на общем безрыбье эффективных методов лечения, так что в РФ она используется.

Что дают при средних/тяжелых симптомах

Те же самые антималярийные средства. Азитромицин, кстати, добавляется уже как раз на этапе появления более серьезных симптомов.

Если же у пациента были противопоказания, или его состояние все равно ухудшается, Минздрав рекомендует переходить к другим препаратам. В частности, к лопинавиру/ритонавиру, которые, согласно нескольким исследованиям, препятствуют распространению частиц SARS-CoV-2 в организме. К ним добавляют интерферон бета-1b, применяемый обычно больными с рассеянным склерозом, и в отдельных случаях – барицитиниб, препарат против артрита.

Что дают при критическом состоянии

Все то же самое, только ко всем схемам добавляется еще тоцилизумаб или сарилумаб, он при необходимости меняет барицитиниб – все они применяются в лечении артрита.

Главный вариант здесь – гидроксихлорохин+азитромицин +/- тоцилизумаб (сарилумаб).

Запасные: мефлохин+азитромицин +/- тоцилизумаб (сарилумаб) или

лопинавир/ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b +/- тоцилизумаб (сарилумаб).

И напоследок, если вообще ничего больше не помогает, Минздрав рекомендует попробовать лопинавир/ритонавир с гидроксихлорохином и тоцилизумабом.

При этом в тех же рекомендациях ведомства говорится, что смешивать лопинавир/ритонавир с гидроксихлорохином не стоит.

Допускается также и применение плазмы крови от переболевших, но каких-либо конкретных показаний к ее использованию в РФ еще не выработано.

Работают ли все эти методы лечения

Совсем не факт. Практически на каждое исследование с позитивными выводами можно найти одно или несколько, опровергающих эти данные. К примеру, несмотря на все хвалебные отзывы в отношении ремдесивира, основанные, кстати, преимущественно на публикациях его непосредственного разработчика, есть и мнение китайских ученых, не заметивших разницы между ним и плацебо.

29 апреля была опубликована работа международной группы ученых, попытавшихся проанализировать эффективность 19-ти наиболее часто применяемых препаратов против COVID-19. Среди них были и ремдесивир, и гидроксихлорохин, и мефлохин, и лопинавир/ритонавир. Более-менее неплохо показал себя только ремдесивир, 68% пациентов после его приема пошли на поправку. Гидроксихлорохин отметился позитивным эффектом, но только при приеме за час до попадания инфекции и при практически смертельных дозах. Остальные же лекарства не смогли защитить клетки организма от гибели после заражения SARS-CoV-2.

В целом ученые не рекомендовали использовать ни один из препаратов, слишком велики оказались риски для здоровья пациентов. Но другого выбора, похоже, пока нет. Американский институт здоровья, например, ругает методику, основанную на гидроксихлорохине и лопинавире/ритонавире, но альтернатив не предлагает.

Теги:

коронавирус