Мнение: Коронавирус забрал…

30.04.2020, 17:45, Разное

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7099 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии – 106 498 человек. За сутки в России от коронавируса скончались 108 человек.

Сегодня коронавирус забрал известного кинооператора Сергея Литовца. Ему было 58 лет…

Сергей – первая жертва коронавируса среди людей, которых я знал лично. И знал больше двадцати лет, еще с тех времен, когда он жил и работал в Казани, задолго до того, как Сергей переехал в подмосковный Королев.

С 12 апреля Сергей был подключен к ИВЛ в Королеве. Татьяна, супруга Сергея и сын Саша – тоже госпитализированы в больницы с коронавирусом.

При этом Татьяну госпитализировали не сразу. Вот информация, обнародованная еще 26 апреля:

«…Попасть в больницу сейчас с подтвержденной двухсторонней пневмонией и положительным анализом на covid, как у Татьяны, очень непросто. Вчера Татьяне еще днем вызвал «скорую» участковый врач. «Скорая» приехала почти сутки спустя (то есть сегодня в первой половине дня). Врач «скорой» сказал, что не факт, что удастся найти место в какой-либо больнице для госпитализации. По словам врача, они должны теперь ездить и забирать из разных точек 4-ых больных с коронавирусом (по одному теперь не возят), а потом возить и искать для них места в больницах. И например, вчера эта «скорая» набрала таких 4-ых коронавирусных больных, потом долго возила их по больницам, где мест для госпитализации не нашлось, и измученных больных снова возвратили по домам!»

отсюда

Берегите себя! Берегите родных и близких.