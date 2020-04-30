Войти в историю как закуска динозавров: Крис Пратт ищет смельчака, готового сняться в его новом фильме

30.04.2020, 17:40, Разное

Приняв эстафету от певца Джастина Бибера, Крис Пратт стал еще одним участником благотворительного марафона #allinchallenge. Цель проекта – собрать деньги, которые пойдут на поддержку людей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом актер объявил у себя в Instagram.

Прошло уже несколько недель, как мистер Джастин Бибер номинировал меня на этот челлендж. Кто-то говорил: как грубо, Крис Пратт даже не ответил на призыв. Но знаете, что? Я был занят! Все это время я тянул за нужные ниточки, чтобы договориться для вас о лучшем предложении во веки веков! Бум! Как насчет того, чтобы быть съеденным динозавром в новом “Парке Юрского периода”? Мы договорились со студией Universal, что они предоставят под это целых две – не одну, а две – роли в кино! Они гарантируют, что вы будете узнаваемы в этом эпизоде и вас точно не вырежут при монтаже. Вы останетесь в этом фильме навсегда, будете зацементированы там. Вы войдете в историю как человек, съеденный в кино динозавром. Это навсегда!

– рассказывает в видео Пратт.

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Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)29 Апр 2020 в 3:07 PDT

Речь идет о фильме “Мир Юрского периода: Власть”, который планируется к выходу в 2021 году. Впрочем, сроки наверняка будут перенесены из-за коронавируса. Так что у вас будет время на то, чтобы при желании “привести себя в форму” для появления на большом экране и в таком виде увековечить себя в истории.

Как говорит актер, выиграть смогут два человека. Первый – тот, кто сделает самую большую ставку. Крис предлагает миллионерам побороться в этой категории. Второй – рандомный участник аукциона. В этом случае достаточно сделать минимальную ставку в 10 долларов.

Крис Пратт в фильме “Мир Юрского периода: Павшее королевство”К слову, одним из первых на предложение откликнулся Патрик Шварценеггер, брат жены Криса Кэтрин Шварценеггер. Пратт и Кэтрин сыграли свадьбу в прошлом году, а на днях стало известно, что супруги ждут первенца.

Я хочу! Я хочу, чтобы меня съел тираннозавр, пока я буду есть мороженое! Это потрясающе!

– написал в комментариях под постом Патрик.

Проект #allinchallenge представляет собой аукцион, в рамках которого знаменитые и богатые люди выставляют что-то личное – одежду, картины, услуги или собственное время. На днях к инициативе присоединилась Ким Кардашьян. Она предлагает участникам аукциона сходить на ланч вместе с ней и сестрами. Сама встреча будет запечатлена на камеры и войдет в один из эпизодов нового сезона телешоу “Семейство Кардашьян”. Пожертвовать достаточно хотя бы 10 долларов.