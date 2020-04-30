Приянка Чопра рассказала, как они с Ником Джонасом креативно проводят время на карантине

30.04.2020, 17:40, Разное

Приянка Чопра написала колонку для сайта американской версии Vogue на тему того, как они с Ником Джонасом проводят карантин и почему она благодарна за это время. По словам актрисы индийского происхождения, о надвигающемся COVID-19 она узнала задолго до объявления карантина в США. Приянка присутствовала на Мировом экономическом форуме в январе от организации Global Citizen, где как раз и говорилось о вирусе. Приянка серьезно отнеслась к данной информации. Она давно сотрудничает с ВОЗ, ее мама – врач, поэтому после Форума актриса обсудила услышанное с ней и поняла, насколько серьезными могут быть последствия.

Решение о самоизоляции было принято Приянкой и Ником в короткие сроки: у музыканта – диабет первого типа, а значит он входит в группу риска.

Мы должны были побывать в Индии на празднике Холи, но после этого сильно сократили наше путешествие и вернулись в Америку, так как боялись не успеть до закрытия границ. Я очень благодарна, что мы проводим это время вместе, а не застряли в разных частях света вдали друг от друга, что с нашими графиками легко могло случиться. И я также благодарна, что мне приходится страдать лишь от скуки, а не от недостатка пищи, воды или потери близкого человека.

Приянка отметила, что переводит суммы нуждающимся людям, узнает их истории и понимает, насколько ей самой повезло. Поэтому они с Ником не жалуются на необходимость почти безвылазно сидеть в четырех стенах, а, наоборот, стараются максимально полезно и творчески проводить время.

Мы решили развивать свои творческие умения, писать книгу и работать над проектами, которые мы хотели бы осуществить в будущем. Каждую ночь мы смотрим какой-то хороший фильм – для вдохновения. Например, мы уже посмотрели “Семь психопатов”, “Синг Стрит”, я также смотрю “И повсюду тлеют пожары”, этот сериал потрясающий! Кроме того, я начала учиться играть на пианино – мой муж помогает мне в этом. Я никогда не играла на этом инструменте, но всегда мечтала научиться, поэтому заставила Ника давать мне 30- или 45-минутные уроки каждый день. Так что он и мой учитель музыки, и мой фитнес-тренер, и мой помощник в написании книги. Я также записалась на танцы в стиле хип-хоп, потому что очень скучаю по этому виду активности! Но большую часть времени сейчас я посвящаю своей книге, так что карантин помогает мне ее закончить.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в первые выходные декабря 2018 года. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи. Это была одна из самых ярких свадебных церемоний 2018-го, остальные можно посмотреть в нашей подборке.