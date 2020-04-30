 

Более 330 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом

30.04.2020, 17:33, Разное

У 339 сотрудников Росгвардии выявили коронавирус, 35 из них уже выздоровели. Тяжелых случаев течения болезни зафиксировано не было, сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в России составляет 106 498. Лидером по количеству инфицированных по-прежнему остается Москва. Там зарегистрировали 53 739 случаев заболевания коронавирусом.



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