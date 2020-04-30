Самая дорогая модель Lexus в России выставлена на продажу

30.04.2020, 17:30, Разное

На профильном портале в Сети опубликовано объявление, касающееся продажи модели-минивэна марки Lexus LM 300h. Данный автомобиль является самым дорогим японским образцом из продаваемых в настоящее время в РФ.

Авто получило топовое исполнение, имеющее четырёхместную конфигурацию интерьера и перегородку между пассажирами и водителем. Сиденья второго ряда изготовлены из кожи и оснащены опциями электрорегулировки, вентиляции, подогрева, массажа, а также ножными подставками. Кроме того, салон оборудован 26-дюймовым тачскрином, встроенным в перегородку, дисплеем, управляющим разнообразными функциями, аудиосистемой на 19 динамиков, холодильником на 14 литров и отсеком для зонтов. Технические параметры Lexus LM аналогичны гибридной модификации Alphard. В частности, в минивэне имеется основной двигатель-“атмосферник” объемом на 2,5 литров мощностью в 200 л.с. и двумя электромоторами.

Lexus LM представляет собой “люксовый” вариант известной модели Toyota Alphard. Страной-производителем обеих моделей является Япония. Однако, если в РФ новый Alphard с двигателем на 3,5 литра и мощностью в 300 л.с. оценен в 4,764 миллиона рублей, то его “собрат” LM имеет цену в 23,68 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на автопортале Auto.ru.