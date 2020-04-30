 

Самая дорогая модель Lexus в России выставлена на продажу

30.04.2020, 17:30, Разное

На профильном портале в Сети опубликовано объявление, касающееся продажи модели-минивэна марки Lexus LM 300h. Данный автомобиль является самым дорогим японским образцом из продаваемых в настоящее время в РФ.
Авто получило топовое исполнение, имеющее четырёхместную конфигурацию интерьера и перегородку между пассажирами и водителем. Сиденья второго ряда изготовлены из кожи и оснащены опциями электрорегулировки, вентиляции, подогрева, массажа, а также ножными подставками. Кроме того, салон оборудован 26-дюймовым тачскрином, встроенным в перегородку, дисплеем, управляющим разнообразными функциями, аудиосистемой на 19 динамиков, холодильником на 14 литров и отсеком для зонтов. Технические параметры Lexus LM аналогичны гибридной модификации Alphard. В частности, в минивэне имеется основной двигатель-“атмосферник” объемом на 2,5 литров мощностью в 200 л.с. и двумя электромоторами.

Lexus LM представляет собой “люксовый” вариант известной модели Toyota Alphard. Страной-производителем обеих моделей является Япония. Однако, если в РФ новый Alphard с двигателем на 3,5 литра и мощностью в 300 л.с. оценен в 4,764 миллиона рублей, то его “собрат” LM имеет цену в 23,68 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на автопортале Auto.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В Meizu подтвердили 90-герцевую частоту экрана в модели 17

27.03 / Доктор Мясников перечислил содержимое домашней аптечки при угрозе коронавируса

26.04 / Названы самые модные женские стрижки 2020-го, экономящие время

10.04 / Мнение: Либералы хуже печенегов и половцев

29.03 / Мнение: Абсолютный рекорд!

25.04 / Проблемы с камерой в Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить обновлением прошивки

27.03 / Скандалы: Ваш милый цензор

29.04 / Ученые: Редкие мутации могут отнимать годы человеческой жизни

05.04 / Samsung Galaxy Note10 оснастили оболочкой One UI 2.1

28.03 / Навка с трудом уговорила 19-летнюю дочь сделать совместное видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска