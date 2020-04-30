 

Путин поддержал идею уравнять меры поддержки ОНК и малого бизнеса

30.04.2020, 17:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал предложение главы благотворительной организации «Перспективы» Марии Островской, которая попросила приравнять общественные организации к малому и среднему бизнесу в плане мер поддержки.

На онлайн-встрече Путина с волонтерами она рассказала, как специалисты сопровождают воспитанников психоневрологических интернатов. Президент поддержал ее инициативу по мерам поддержки, поручив обеспечить отсрочки по налоговым и страховым платежам и ряд других послаблений.

«Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса… В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он поручил кабмину определить «четкие и понятные критерии предоставления поддержки для НКО».

Кроме того, президент попросил правительство определить параметры и объем дополнительных выплат для сотрудников социальных учреждений, где находятся граждане из групп риска.

«Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила… Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов. Волонтеры и НКО – наши самые надежные партнеры и единомышленники, им нужно оказывать необходимое содействие», – сообщил Путин.

При этом он отметил, что помогать им надо не только сейчас в условиях коронавируса, а всегда.

«От волонтеров, от тех людей, которые трудятся в некоммерческих организациях, от их энергии и гражданской инициативы во многом зависит решение сегодняшних и даже долгосрочных задач, которые стоят перед нашей страной», – сказал глава государства.

Ранее уже сообщалось, что Путин пообещал социально-ориентированным НКО в условиях борьбы с коронавирусом помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия.

Кроме того, президент РФ предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.



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