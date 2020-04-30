Специалисты рассказали, стоит ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса

30.04.2020, 17:30, Разное

Специалисты из Немецкой продовольственной ассоциации сообщили, нужно ли проводить дезинфекцию покупок, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Как выяснилось, риски размножения возбудителя вне организма сводятся к нулю.

Эксперты считают, что для заражения COVID-19 через товары из магазина необходимо, чтобы больной человек прикоснулся или чихнул на товар за несколько минут до того, как к нему коснется посетитель. Вирус способен переноситься воздушно-капельным путем, а чтобы заразиться инфекцией люди, которые взяли товар, должны коснуться лица. Сейчас практически все надевают маски, а значит, коронавирус не проникнет на слизистую.

Если товар идет без упаковки его нужно помыть или постирать. Дезинфицировать специальными средствами фрукты и овощи нельзя, так как они имеют токсичное воздействие и могут привести к отравлению. Для предотвращения заражения необходимо придерживаться правил личной гигиены.