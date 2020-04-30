 

Специалисты рассказали, стоит ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса

30.04.2020, 17:30, Разное

Специалисты из Немецкой продовольственной ассоциации сообщили, нужно ли проводить дезинфекцию покупок, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Как выяснилось, риски размножения возбудителя вне организма сводятся к нулю.
Эксперты считают, что для заражения COVID-19 через товары из магазина необходимо, чтобы больной человек прикоснулся или чихнул на товар за несколько минут до того, как к нему коснется посетитель. Вирус способен переноситься воздушно-капельным путем, а чтобы заразиться инфекцией люди, которые взяли товар, должны коснуться лица. Сейчас практически все надевают маски, а значит, коронавирус не проникнет на слизистую.

Если товар идет без упаковки его нужно помыть или постирать. Дезинфицировать специальными средствами фрукты и овощи нельзя, так как они имеют токсичное воздействие и могут привести к отравлению. Для предотвращения заражения необходимо придерживаться правил личной гигиены.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Учёные: Запах после дождя является симбиозом членистоногих и микробов

14.04 / Директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» предсказал рост цен на спиртное

06.04 / В КНР отзывают более 1,4 тысячи автомобилей Audi

21.03 / Мнение: История про помаду и пельмени

12.04 / В Microsoft назвали Xbox лучшей в противостоянии консолей нового поколения

19.04 / Ozon зафиксировал резкое увеличение спроса на машинки для стрижки

30.03 / Шашечки — и ехать!

31.01 / Эксперты Роскачества пояснили, в чем разница между вином «в пакете» и в бутылке

29.04 / Пользователи заставили Apple заплатить $18 млн за сломанный FaceTime

29.03 / Тайна «ледяной тверди» – Бетельгейзе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска