В Швейцарии ученые научились выявлять коронавирус в сточных водах

30.04.2020, 17:30, Разное

В Швейцарии исследователи смогли разработать новый метод, позволяющий выявлять коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель заболевания COVID-19) в сточных водах. В дальнейшем данная практика может быть использована для создания системы раннего оповещения об инфекции.

Исследователи провели тестирование метода, используя образцы воды, собранные во время первой фазы пандемии, пишет издание РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Главной целью научной работы было обнаружение вируса в канализационных водах и определение концентрации SARS-CoV-2 до появления у людей клинических симптомов, а также выяснение, можно ли заранее предотвратить заражение.

Анализ образцов воды из Цюриха, Лугано и Лозанны, собранных в феврале, когда были зарегистрированы первые заболевания в Швейцарии, показал, что вирус можно выявить с помощью новой методики всего за две-три недели. Во всех исследуемых образцах был обнаружен SARS-CoV-2, провоцирующий развитие коронавирусной инфекции. Несмотря на наличие генетического материала коронавируса в образцах, на сегодняшний день исследователи не располагают доказательствами того, что патоген распространяется через воду.