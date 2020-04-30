Доктор Мясников призвал досидеть майские праздники дома ради стариков и больных

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30.04.2020, 17:30, Новости дня

Главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников обратился к россиянам в связи с приближающимися майскими праздниками и попросил соблюдать режим самоизоляции в этот период.

«Всех поздравляю с праздником 1 мая, майские праздники – наши любимые, так что поздравляю. Давайте вести себя разумно, потому что если завтра мы начудим, то [прибавится] плюс пять дней инкубационного периода, как раз под День Победы будет вспышка заболевания», – сказал Мясников в обращении, опубликованном в Instagram.

Он призвал жителей страны не портить себе праздник, который и так проходит «сами знаете в каких условиях».

«У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня COVID-19, в основном, косит стариков и больных. То есть слабых и беззащитных. Давайте ради них досидим, столько уж терпели. Давайте, осталось недолго», – сказал медик.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ всегда противостояла любым напастям «всем миром», объединяя усилия, это буквально в крови, в генетическом коде россиян.

За последние сутки в РФ подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выздоровели 1333 человека, зафиксирован 101 летальный исход. На утро 30 апреля в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

В среду в РФ был подтвержден 5841 новый случай коронавируса.



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