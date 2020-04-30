Мнение: Этот схрон, кого надо схрон

30.04.2020, 17:18, Разное

Лютая идиотия.

Командование карательной операции на Донбассе заявило, что на территории Днепропетровской области выявлен крупнейший с начала войны схрон с оружием, в котором были даже БМП-2 и БТР-70.

Выявлен крупнейший арсенал оружия – штаб ООС

Одних боеприпасов было обнаружено около 100 тонн. Среди них сотни снарядов, тысячи мин, гранат и патронов.

На территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен самый крупный с начала боевых действий на Донбассе незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 29 апреля.

Отмечается, что в различных местах на территории двух регионов военные прокуроры выявили:

боевую машину пехоты БМП-2К,

бронетранспортер БТР-70,

100 мм противотанковую пушку МТ-12 Рапира,

два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет Василек,

14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, две 30 мм автоматические нарезные артиллерийские пушки 2А42,

63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 Фагот, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним,

30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17,

25 автоматов АК разных калибров и систем, 5,45 мм ручной пулемет РПК, два 7,62 мм пулемета Максим, два 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК,

5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов,

три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм пистолет АПС.

Кроме того, по предварительным подсчетам, нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

В штабе ООС отметили, что сейчас продолжаются обыски и следственные действия, направленные на установление происхождения оружия и причастных лиц. Возбужено уголовное дело по статье о незаконном обращении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины).

https://korrespondent.net/ukraine/4223272-vyiavlen-krupneishyi-arsenal-oruzhyia-shtab-oos – цинк

Это было вечером 29 апреля. А уже утром 30 апреля…

В ВСУ назвали "хозяев" рекордного схрона оружия

Накануне на Донбассе обнаружили склад оружия, в частности, БМП, БТР, минометы, ракетные комплексы и около 100 тонн боеприпасов.

Обнаруженный на Донбассе так называемый масштабный схрон военной техники и вооружения является базой Украинской добровольческой армии, которая передается силам спецопераций ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе сил спецопераций ВСУ, пишет УНИАН в четверг, 30 апреля. "Продолжается процесс приема-передачи самой инфраструктуры под контролем соответствующих органов в 3-й полк специального назначения. Все это происходит по решению военного руководства", – пояснили в ВСУ и пообещали в ближайшее время сделать официальное заявление по этому поводу.

Экс-глава Правого сектора и председатель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош написал в Facebook, что обнаруженный "героическими усилиями" офиса генпрокурора "схрон" – это официально переданная 5-м отдельным батальоном Украинской добровольческой армии боевая техника, вооружение и боеприпасы силам специальных операций Вооруженных Сил Украины. Передача военного имущества состоялась еще в феврале-марте, уточнил Ярош.

"Также мы передали под контроль наших побратимов из ССО одну из наших баз, на которой на протяжении 2014-2020 годов побывали тысячи бойцов, сотни журналистов, тысячи волонтеров, десятки депутатов, министров, руководителей ВСУ, СБУ, МВД и т.д.", – отметил Ярош.

Напомним, что накануне на Донбассе был выявлен крупнейший арсенал оружия. Тогда утверждалось, что одних боеприпасов было обнаружено около 100 тонн. Среди них сотни снарядов, тысячи мин, гранат и патронов.

https://korrespondent.net/ukraine/4223544-v-vsu-nazvaly-khoziaev-rekordnoho-skhrona-oruzhyia – цинк

То есть, на момент захвата скрона, командование ООС было не в курсе, что самозванная УДА передает находящемуся в подчинении командования ООС 3-му полку спецназа большое кол-во оружия и боеприпасов. То есть, получается, что потоки оружия, боеприпасов и даже бронетехники, циркулируют между формированиями без ведома штаба ООС. Интересно, а сколько еще и в каких объемах, проходит мимо штаба ООС?

А потом некоторые удивляются, почему с Донбасса на Украину утекает столько оружия, взрывчатки и боеприпасов, а склады начинаются взрываться и отнюдь не по причине налетов беспилотников ФСБ.

И еще такой момент. Если помните, то во время "минометного заговора" Савченко-Рубана, Рубан, которого арестовала СБУ, оправдывал нелегальную перевозку оружия (которую трактовали как подготовку к перевороту) тем, что действовал по согласованию с ГУР МОУ, перевозя оружие в 8-й полк спецназа https://colonelcassad.livejournal.com/4044492.html, о чем командование ООС и СБУ также были не в курсе или делали вид, что не в курсе. Когда Рубана и Савченко повязали, в рамках фабрикации "минометного заговора" по заказу Порошенко, попутно выяснилось, что через структуры ГУР МОУ циркулирует большое кол-во оружия (и фактически, такие как Рубан, помогали ГУР МОУ накапливать "черную оружейку", о которой военные были не в курсе), после чего эту историю всеми силами заминали.

Судя по свежему обсеру командования ООС и последующим оправданиями, они снова влезли туда, куда влезать не следовало и сейчас будут делать вид, что все происходящее, это нормально. Просто одна хозяйствующая структура передает другой хозяйствующей структуре бронетехнику, стрелковое оружие, взрывчатку и боеприпасы. Это норма.