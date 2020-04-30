 

Путин потребовал готовить план восстановления экономики с учетом новой реальности

30.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», в – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что необходимо учитывать изменения на рынках и в кооперационных связях, а также новые модели ведения бизнеса и научные достижения.

Кроме того, президент потребовал доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса.

Накануне премьер Михаил Мишустин поручил до 25 мая разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста российской экономики.



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