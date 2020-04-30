Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке
30.04.2020, 17:16, Новости дня
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%, снижение произойдет в начале мая.
С 6 мая 2020 года Сбербанк снизит процентные ставки, квартиру в новостройке в ипотеку можно будет приобрести по ставке от 6,2%, на вторичном рынке – от 8,1%, сообщили в организации, передает ТАСС.
Ранее Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.
В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми.
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