Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке

30.04.2020, 17:16, Новости дня

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%, снижение произойдет в начале мая.

С 6 мая 2020 года Сбербанк снизит процентные ставки, квартиру в новостройке в ипотеку можно будет приобрести по ставке от 6,2%, на вторичном рынке – от 8,1%, сообщили в организации, передает ТАСС.

Ранее Сбербанк открыл прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми.