Мнение: Как правильно пугать

30.04.2020, 17:15, Разное

Чудовищная эпидемия чудовищного ковида продолжает косить население земного шара. Об этом нам каждый день – начиная с утра и до позднего вечера – не устают сообщать телевизор, радио и все прочие средства массовой информации, не исключая, конечно, и соцсети (которые на 60-70% состоят, в сущности, из пересказа тех же самых СМИ, только с добавлением соответствующих междометий – «ух ты!», «вон оно как!» и «не может быть!»). Впрочем, включить телевизор можно и ночью – ночью там тоже расскажут про ковид, в этом смысле никакое время суток не дискриминировано.

Хочу ли я проявить позорную несговорчивость и заявить, что «никакого коронавируса не существует»? Ни боже мой! Как говаривал еще Маяковский (Владимир Владимирович, КСТАТИ!) – «Существует – и ни в зуб ногой!» Убивает ли он людей? Убивает, и еще как! То ли 0,5, то ли все 0,9% смертности – это, безусловно, не шутка. Если взять 0,9% от численности населения планеты – это получится… почти 80 миллионов человек. Практически – население Германии! Пострадает ли мир, если он лишится целой страны, да еще такой хорошей, как Германия? Безусловно, да. Человек, который скажет иначе, не имеет не только сердца, но и ума!

А страдают ли люди, потерявшие своих близких? Еще как страдают. Может ли смерть от ковида быть мучительной – например, в больнице, где уже не осталось свободных аппаратов ИВЛ? Может. И такие явления, к сожалению, имеют место в очень многих странах мира. Ведь пока не у всех, как у нас в России, «недостатка в аппаратах ИВЛ не наблюдается». Хотя и в России, если верить международным рейтингам, все хуже некуда – согласно последним, мы там на каком-то 149 месте «по готовности здравоохранения к ковиду», на 1 место выше Белоруссии. Международные рейтинги, очевидно, не учитывают уровень выживаемости (иначе Россия была бы на одном из первых мест в мире) – да и правильно: главное ведь – готовность. А с ней в России всегда положение аховое – признаем это и посыпем голову пеплом.

Да, пугать население чудовищным ковидом – дело нужное и важное, в чем-то даже святое; это недавно признала сама Скабеева, ведущая программы «60 минут» на РТР – мол, «только если мы даем самые негативные новости и максимально запугиваем зрителей – только тогда они сидят дома и соблюдают карантин, а ведь это и есть наша главная цель». Скабеева и ее муж Попов – гуру российского агитпропа, кто мы такие, чтобы ставить их слова под сомнение. Но меня сейчас заботит другое.

Уж больно заманчивый формат у них сейчас получился (будем считать, что спонтанно). Не возникнет ли соблазн, как говорится, «расширить и углубить» – ну хотя бы, чтобы держать публику постоянно «в тонусе»? Эпидемия ведь все равно рано или поздно пойдет на спад – и что ж тогда, всё бросить и жить как жили? А как же население – оно ведь будет страдать без привычных страшилок?! И тогда…

Представим себе, что «после ковида» мировые СМИ переключатся… ну, скажем, на публикацию в том же режиме сводок о ДТП. Как сейчас: утром, едва продрав глаза, включаешь телевизор – а там зловещая таблица. «За сегодня во всем мире случилось 129 312 новых случаев ДТП! Таким образом, с начала года это уже более 3 млн. случаев ДТП, в которых погибло 224 312 человек! Из них по странам: США – 10 тысяч ДТП, Франция – 12 тысяч (далее таблица по всем 190 странам мира, с добавлением, конечно, погибших)…

И – по России! На 30 сентября 2020 в России зафиксировано 34 399 случаев ДТП. За последние сутки число ДТП увеличилось на 2800, в которых погибло 180 человек.

Общее число смертей от ДТП в России составляет 5972 человека. В больницах находятся 18 141 человека, пострадавших в ДТП, из них 2 300 в критическом состоянии».

Далее, понятно, все это повторяется каждые 2 часа в «Новостях» по всем каналам, а на экранах – бегущая строка «Не надо ездить на машине». Плюс флешмоб «Я катаюсь только на самокате» с участием выдающихся актеров, певцов и футболистов. Плюс постоянные ток-шоу и репортажи с участием жертв ДТП или их безутешных родственников. Жертвы – в инвалидных колясках, перемотанные бинтами – гневно обличают тех, кто осмеливается говорить «ДТП – это ерунда» или «Машины сейчас безопасные». Люди, едва открывая переломанные челюсти, возражают – «Ложь!! Посмотрите на меня! Это – безопасно? Желаю вам никогда не пережить такой ужас – лежать в перевернутом перекореженном авто…» и т.п. Зрители смотрят на несчастных жертв – и действительно ужасаются.

И, конечно, непременные врачи – на этот раз хирурги: каждый день (!) их приглашают на передачи, дают им слово на страницах газет и журналов – и они рассказывают, рассказывают – о жутких переломах и смещениях, показывают снимки, демонстрируют разбитые черепа, оторванные конечности – а ведущие, типа той же Скабеевой – ахают и требуют от зрителя: смотри!! Это всё ПРАВДА!

И это ведь тоже будет всё правда: подлинные жертвы, подлинные переломы, подлинные смерти. ДТП – это ведь не шутка, они существуют. И смертей от них в России – больше, чем все потери в Афганистане (и – страшно сказать – на порядок больше, чем смертей от чудовищного ковида).

Как скоро такой обработкой удастся довести население до того, что оно начнет массово поджигать припаркованные во дворе автомобили как «рассадники смерти»? Думаю, это случилось бы довольно быстро.

Правда, есть надежда, что от такого рода медийной эпидемии нас найдется кому защитить: «истерию по ДТП», НАВЕРНО, не допустят автомобильные концерны – она ведь будет прямо бить по их бизнесу. Хотя… Ковид-истерия тоже ведь прямо бьет по бизнесу. И что? Сидит бизнес, не кашляет.

Дело Скабеевой живет и побеждает.