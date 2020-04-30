Личное: Вам на дачу нельзя. Им в Италию — можно

30.04.2020, 17:15, Разное

Правительство изо всех сил нас всех убеждает остаться на «майские» дома. Шашлык-машлык? Ребята, кругом эпидемия!

Не распростряняйте заразу, сидите дома и бла-бла-бла — и это правильно. Было бы правильно, если бы не одно «но».



Фото: Соцсети

Премьер Мишустин вчера внёс поправки в закон, запрещающий выезд за пределы России. Тем, у кого есть гражданство другой страны или вид на жительство, разрешается с сегодняшнего дня свалить за границу — ну, проследовать к месту так называемого жительства.

Что это значит? Да как всегда — вы обязаны сидеть дома, а все остальные полетят проветрить писечку в свой Монако!

Давайте начистоту? Что делает первым делом почти любой гражданин России, когда у него появляются деньги не только на пожрать, но и на что-то большее?

Правильно, такой человек сразу «покупает» себе гражданство страны Евросоюза.

Недвижимость на Кипре, как Алла Борисовна Пугачёва. Домик на озере Комо, как телепропагандон Володька Соловьёв. Или пару квартирок в Италии, как вице-премьер правительства, бывшая министр здравоохранения Ольга Юрьевна Голодец.

Да что я вам тут фамилии перечисляю? Сами знаете.

То есть, объясняю вам постановление партии: вам на дачу нельзя, а имеющим ВНЖ или двойное гражданство, на дачу в Швейцарии — можно.

Это у вас дача — в Кукуево. А у той же Голодец она — в Швейцарии. Что она — не человек чтоли, не может на дачку слетать?!



Фото: Википедия

Кто-то скажет, что потом двойные граждане не смогут вернуться в Россию. Ну, регулярные рейсы вроде же не летают!

Но, во-первых, может быть и летают. Во-вторых, есть частные джеты, а, в третьих, так россиян ведь вывозят из-за рубежа за наш с вами счёт!

Эвакуация граждан — так это называется. Ближайший рейс — 4 мая из аэропорта Лос-Анджелеса.

А если кто не захочет уехать, так и тут их спасёт наше великолепное государство: Мишустин заявил сегодня, что власти выделят россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа, дополнительные средства на оплату временного проживания и питание, продление виз.

Здорово, да?

«Так и хочется выдохнуть и сказать: всё, наконец, закончилось. Всё позади. Тем более что за окнами весна, теплые солнечные дни.

Но прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.

Любые запреты раздражают и злят, но трудно согласиться, когда это выливается в пренебрежение к окружающим», — Путин.

Поездка на шашлыки в Кукуево — пренебрежение. На озеро Комо — а почему бы и нет?

Перелётные письки уже привезли эпидемию коронавируса к нам в Россию. Теперь они устали от изоляции, им нужно развеяться. Правительство разрешает им выехать за границу, а потом нам скажут, что это мы на шашлыках распространили коронавирус!

Как же меня это всё достало. А вас?