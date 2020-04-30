 

Ученые: Грудное вскармливание помогает предотвратить развитие диабета у матери

30.04.2020, 17:09, Разное

Южнокорейские исследователи определили, что лактация может уменьшить риск развития послеродового диабета у матери. Кроме того, грудное вскармливание снижает потребность в инсулине для женщин, страдающих от данного заболевания.
Специалисты установили, что процесс выделения молока отражается на функционировании поджелудочной железы в результате выработки серотонина. Позитивные изменения в её бета-клетках могут оставаться в течение длительного времени даже после прекращения лактации. Таким образом, используя оптимальный и естественный способы вскормить своего ребёнка, жительница улучшает и собственное здоровье.

Установлено, что гормон пролактин в организме кормящей матери, помимо выработки молока, стимулирует действие клеток, регулирующих уровень глюкозы в крови. В результате потребность в инсулине при сахарном диабете I типа снижается, а при заболевании II-го типа вполне возможно уменьшение дозы лекарственных препаратов.

Грудное вскармливание, по мнению ученых, способно в будущем усилить противовирусный иммунитет ребенка. Обеспечить накопление полезных микроорганизмов в кишечнике малыша способно даже небольшое количество материнского молока.



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