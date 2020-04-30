 

В России могут вырасти цены на лекарства

30.04.2020, 17:09, Разное

Отечественные фармацевтические компании прогнозируют в РФ рост цен на лекарства и исчезновение ряда препаратов. Причина данной тенденции заключается в увеличении стоимости перевозки товаров, использующихся в производстве медикаментов.
По данным представителей фармакологических компаний, большинство сырья для производства лекарств ввозят в РФ из-за рубежа. На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 и введения карантинных мер импорт компонентов для лекарственных препаратов затруднён, а в ряде государств вообще действует запрет на вывоз медикаментов. В связи с этим отечественные фармкомпании прогнозируют в дальнейшем в РФ рост цен на лекарства, так как за прошедшие 4 месяца текущего года стоимость перевозки уже выросла в пять раз. Это заставляет пересмотреть прайсы, а от производства некоторых препаратов вообще пока отказаться.

Глава компании «Нанолек» Максим Стасюк говорит, что цены растут не только на перевозки, но и на сырьё. Вследствие этого в российских аптеках исчезнет ряд лекарств, а стоимость других повысится. На текущий момент жители страны уже заметили недоступность в некоторых аптеках парацетамола. Дефицит на жаропонижающее средство не удивителен на фоне пандемии, однако оно исчезло, по словам Стасюка, не из-за повышенного спроса, а по иным причинам.



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