В Праге начали установку памятника власовцам

30.04.2020, 17:08, Новости дня

В пражском окраинном районе Ржепорыйе (Řeporyje) началась установка памятника власовцам, решение о сооружении которого было принято в декабре прошлого года муниципалитетом района по инициативе его главы Павла Новотного.

«Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Все, что должно быть сделано, будет сделано», – передает РИА «Новости» заявление Новотного, в то время как он помогал рабочим в установке памятной доски власовцам.

По его словам, на сегодняшний день готова памятная доска. При этом налогоплательщикам она обойдется в 153 тыс. крон (около 6,1 тыс. долларов), которые будут выделены из районного бюджета. Кроме того, доска будет дополнена неким произведением от мастера, пожелавшего остаться неизвестным.

«К этому я еще достал массу других вещей, например, систему видеонаблюдения, которая уже установлена на нашей главной площади», – добавил Новотный.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

По его словам, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

«Если чешская сторона, наши чешские коллеги подтвердили, что этот договор для них во всех своих пунктах продолжает быть обязательным, то мы от них ожидаем реакции на наше настоятельное предложение начать предметный разговор о том, почему данный пункт этого договора был грубо нарушен, о том, как это нарушение исправить. Мы такое предложение сделали, ожидаем ответа», – отметил министр.

Напомним, в Праге «подпольным» способом власти снесли памятник маршалу Ивану Коневу. После министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать памятник Москве. Как известно, полиция выделила инициатору демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу охрану и укрывает в неизвестном месте.