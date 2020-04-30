Оперная певица Касьян переболела COVID-19

30.04.2020, 17:08, Новости дня

Оперная певица Светлана Касьян рассказала в интервью о том, как она пережила коронавирусную инфекцию, и о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться из-за этого.

В разговоре с Regnum певица пояснила, что заболела еще в конце марта, у нее был сильный кашель и плохое самочувствие, после чего она решила отменить все концерты.

«Врач сразу направил на КТ легких, так как услышал хрипение и сип, в общем ему все очень не понравилось. КТ легких буквально за день-два с момента появления кашля показало двустороннюю пневмонию, произошло поражение практически всех сегментов. Меня мгновенно госпитализировали и, не дожидаясь результатов теста, врачи начали лечение, как от коронавируса», – рассказала Касьян.

Она добавила, что лечение от коронавируса начали еще до проведения соответствующего теста, потому что существует множество ложноотрицательных и ложноположительных тестов, и их делают «очень долго».

«У меня было очень тяжелое течение, доктора говорили, что очень легко может наступить летальный исход, потому что лёгкие были очень сильно поражены. В случае с моей мамой – на 80%. Это очень серьезно, и в какой-то момент она не могла сама дышать. И у меня на протяжении 8-10 дней такой кризис был, что подключились боли в животе, организм не принимал этих сильных препаратов, которыми нас лечили. Несколько раз врачи меняли терапию, потому что ничего не помогало, температура не сбивалась, не наступало никакого улучшения», – поделилась воспоминаниями певица.

Артистка рассказала, что однажды даже потеряла сознание, когда попыталась самостоятельно дойти до ванной, и врачам пришлось всю ночь возвращать ее к жизни. При этом у многих заболевание проходит в легкой форме, как обычный грипп. Пневмония же, по ее словам, происходит буквально за два дня.

«Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Врачи – герои, они реально спасают пациентов, несмотря на то, что пока не знают наверняка, чем лечить. Как я уже сказала, мне несколько раз меняли терапию, прежде чем пошло хоть какое-то улучшение. В случае с моей мамой три раза меняли терапию. И они пробуют, ищут, меняют антибиотики от коронавируса. У нас, также как в Европе, применяют одни и те же препараты, в том числе от малярии и СПИДа. Последствия, конечно, сильно сказываются на печени, почках и организме в целом», – сказала Касьян.

Певица сейчас находится в периоде восстановления, спортом заниматься не получается, но спасают дыхательные упражнения.

Артистка посоветовала всем, кто почувствовал недомогание, провести КТ легких и отнестись к болезни серьезно.

«В моем случае все протекало очень тяжело. У моего мужа, напротив, было хорошее самочувствие, наблюдалось лишь лёгкое покашливание, но, учитывая что в такое время года возможна аллергия, его состояние было нормальным. Но после прохождения КТ оказалось, что у моего мужа тоже двусторонняя пневмония. Его тоже госпитализировали, потому что все это очень страшно», – привела пример Касьян.

Она также обратила внимание на тех, кто в соцсетях пишет о том, что «коронавируса не существует».

«Это неизвестный и очень опасный вирус. И я чуть ли не убить готова тех, кто говорит, что его не существует! А ведь таких в социальных сетях очень много. Многие еще пишут о том, что людям платят деньги за то, чтобы рассказывали о несуществующей болезни», – сказала певица.

Напомним, российская оперная певица Светлана Касьян в конце марта была госпитализирована с коронавирусом. Ее супруг, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что к ним направил письмо поддержки папа Римский Франциск, который ранее высоко отзывался о таланте певицы.