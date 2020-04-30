 

Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплату за апрель на борьбу с коронавирусом

30.04.2020, 17:08, Новости дня

Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание вакцин и лекарств, часть этих денег собрана топ-менеджерами организации, которые направили на эти цели зарплату за апрель, сообщила пресс-служба банка.

Также деньги собрали сотрудники кредитной организации. Часть средств получат региональные организации здравоохранения, еще часть пойдет на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, средства направляются на строительство и оснащение инфекционной больницы в Тулуне, сообщают «Ведомости».

Ранее Сбербанк начал выдавать кредиты малому бизнесу под 0% для выдачи зарплатов.



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