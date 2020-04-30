Политолог Вишневский: Безумие с цифровыми пропусками в РФ не имеет отношения к борьбе с вирусом. Контроль за здоровыми людьми – это цифровая тюрьма

30.04.2020, 16:55, Новости дня

В РФ имитация карантина, когда полно ограничивающих мер, но они не соответствуют степени существующей угрозы. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил руководитель фракции “Яблоко” в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, российский политолог и публицист Борис Вишневский.

“У нас не объявленный карантин и не объявленная чрезвычайная ситуация, а только имитационный режим под названием “повышенная готовность”. Это когда есть угроза чрезвычайной ситуации, ограничивающих мер полно, но они не соответствуют степени существующей угрозы. Некоторые запреты абсурдны и никак не связаны с эпидемией. Например, запрет на посещение парков. Где проще заразиться – в парке, метро или магазине? Ответ очевиден. Но в метро можно идти, а в парк нельзя. У нас без всяких ограничений работает весь общественный транспорт. А это безумие с цифровыми пропусками не имеет отношения к борьбе с вирусом. Такой контроль за перемещением здоровых людей у нас многие называют цифровой тюрьмой. Это очень опасно, особенно, зная наше государство. Нет ни малейшей уверенности, что эта информация потом будет уничтожена, а не попадет в распоряжение властей и спецслужб”, – отметил политик.

По его словам, россияне не довольны размером материальной помощи, которую готово выделить на преодоление последствий пандемии руководство РФ.

“Большинство людей воспринимают различные ограничивающие меры с пониманием, поскольку эпидемия – это опасность. С другой стороны люди крайне недовольны, что государство не сопровождает ограничения реальной помощью, что объем выделенной помощи мизерный на фоне европейских стран. На сегодня он вряд ли превышает 1,5% ВВП. Для сравнения, в странах ЕС от 10 до 20%. Население у нас бедное везде, и в Москве, и в Петербурге тоже. Многие остались без работы. Весь малый бизнес запрещен на время так называемого карантина. На что должны жить люди, которые без работы второй месяц”, – подчеркнул Вишневский.

Он отметил, что власть игнорирует предложение о начале прямой материальной помощи людям оставшимся без работы.

“Предложение о прямых выплатах людям у властей вызывает угрюмое молчание. Некоторые объясняют, что делать такое ни в коем случае нельзя. Например, глава Центрального банка России, председатель “Сбербанка”. Наша бывшая оппозиционерка Ксения Собчак вовсе сказала, что нельзя давать людям деньги, потому что они их проедят, – это просто верх людоедства. Наш спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал решение властей США выделить по $1,2 тыс. каждому гражданину. Когда я такое читаю, хочу спросить, на каком свете он живет, когда последний раз был в метро, ходил в магазин и покупал продукты?”, – заявил собеседник.

Политик не исключает вероятности ухудшения криминогенной обстановки, если ограничения продлятся, а материальной помощи населению не будет.

“Люди предоставлены самим себе, а президент выступая из своего то ли бункера, то ли резиденции ничего не говорит о необходимости прямых выплат гражданам. Никаких реальной помощи. О ней ничего не говорят. И как людям прожить в таких условиях? Это огромная проблема. Пока я не вижу оснований считать, что из-за этого в России будут грабежи. Есть информация об отдельных случаях нападения. Но я не исключаю, что их может стать больше, если степень обнищания народа увеличится. Людям, правда, очень тяжело. Они, к сожалению, привыкли: когда в стране трудности, затянуть пояса, перетерпеть, что-то одолжить, сократить потребление, переждать в надежде, что дальше будет лучше”, – рассказал Вишневский.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 7099 человек, 101 больной скончался. В целом в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 11 619 человек, а 1073 умерли.

Ограничительные меры в связи с пандемией в РФ введены с 28 марта. 28 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении карантина до 11 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.