Кулеба: Извините, другой России у нас нет. Надо договариваться

30.04.2020, 16:55, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что доверия к обещания российских властей нет, но заявил, что Киев вынужден вести с ними диалог для прекращения агрессии. Об этом Кулеба сообщил по итогам видеоконференции глав МИД “Нормандской четверки”. Его брифинг транслировался на странице министерства в Facebook.

“Проблема отсутствия доверия, обусловленная тем, что Российская Федерация, к сожалению, неоднократно нарушала свои обещания, существует. Эта проблема объективна, и ее все осознают. Но мы должны все равно работать, чтобы получать необходимые результаты, и хотя бы пошагово двигаться вперед… Извините, но другой России у нас нет. Есть такая Россия, какая есть. Нам с ней надо вести диалог, чтобы прекратить российскую агрессию и деоккупировать территории на востоке Украины и Крым”, – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандкой четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).