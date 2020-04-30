 

“Беспрецедентный спад экономики ЕС”. Лагард сообщила, что падение ВВП ожидается на уровне 5–12%

30.04.2020, 16:55, Новости дня

Европейский  центральный банк прогнозирует “беспрецедентный спад” европейской экономике  в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19Об этом 30 апреля на видеоконференции по итогам прошедшей недели заявила председатель Европейского центробанка, бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, глубина падения будет зависеть от продолжительности карантина, который действует в разных странах еврозоны в связи с пандемией коронавируса.

“Учитывая высокую неопределенность в отношении конечных масштабов экономических последствий, сценарии, подготовленные сотрудниками ЕЦБ, предполагают, что ВВП еврозоны может упасть на 5–12% в этом году”, – сказала глава регулятора.

По словам Лагард, ЕЦБ ожидает резкого падения ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года. В пессимистичном сценарии падение ВВП может составить 15%.

Она отметила, что восстановление европейской экономики после кризиса, вызванного COVID-19,  начнется в 2021 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 30 апреля коронавирусной инфекцией заразились 3,21 млн человек, из них 228 тыс. умерли, 991 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыты многие предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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