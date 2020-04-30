Найден уникальный способ не пускать горожан в парки

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30.04.2020, 16:53, Новости дня

Власти шведского города Лунд приняли решение разбросать куриный помет в центральном парке, чтобы не допустить массовые гуляния в честь Вальпургиевой ночи, пишут СМИ.

Городские власти приняли решение разбросать тонну куриного помета в центральном парке, так как там традиционно устраивают массовые празднования в честь Вальпургиевой ночи. Таким образом они надеются вонью отпугнуть посетителей, пишет The Guardian.

Местные чиновники считают, что это хорошая идея, в противном случае Лунд может стать «эпицентром распространения коронавируса». Отмечается, что на удобренных таким образом газонах будет неприятно сидеть и пить пиво.

Власти признают, что потенциальным недостатком этих мер может стать тот факт, что запах не ограничится только парком.

В Лунде находится один крупнейших университетов Швеции, многие из 125 тыс. с лишним жителей муниципалитета являются студентами. Обычно они собираются в парке на пикники в честь Вальпургиевой ночи.

В Швеции, несмотря на массовое распространение коронавируса, не вводился строгий карантин. Продолжают работы школы, детские сады и рестораны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подобный подход будет эффективен.



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