 

Японские болельщики потребовали депортировать фигуристку Евгению Медведеву

30.04.2020, 16:53, Разное

Японские болельщики раскритиковали российскую фигуристку Евгению Медведеву и потребовали, чтобы ее депортировали из страны. Поводом для этого стало нарушение со стороны спортсменки карантинного режима, жители Японии жалуются, что она не соблюдает самоизоляцию.
Один из пользователей Twitter под псевдонимом etsuko666 сообщил, что видел ее в супермаркете после начала карантина. Кроме того, ранее спортсменку критиковали за тренировки на катке в городе Хатинохе. Из-за пандемии коронавируса он закрыт для посещения, но Евгении Медведевой это не помешало побывать на спортивной площадке.

В начале апреля спортсменка прилетела в Японию из Канады в рамках участия в ледовом шоу Prism on Ice. Уже тогда начали закрывать границы, поэтому Евгения Медведева заранее прибыла в страну, но позднее шоу отменили, поэтому фигуристка осталась в Японии.



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