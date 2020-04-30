В Подмосковье объявили о вводе масочного режима

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30.04.2020, 16:53, Новости дня

Власти Московской области намерены ввести обязательное ношение защитных масок при выходе из дома намерены ввести сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», – сказал он, сообщает «360».

По словам Воробьева, вводить режим планируется поэтапно. Ношение масок необходимо, чтобы динамика прироста заболевших стала отрицательной.

«Нам очень важно оказаться максимально содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будем ужесточаться поэтапно», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в московском метро могут обязать носить маски.



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