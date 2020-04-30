COVID может сохраняться в легких выздоровевших пациентов — китайские ученые

30.04.2020, 16:50, Разное

В легких выздоровевших от COVID-19 пациентов могут сохраняться вирусы, не определяемые стандартными тестами, считают китайские ученые из Военного медицинского университета в Чунцине. Как сообщает издание South China Morning Post, в своем исследовании медики анализируют случай 78-летней китаянки, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией и прошла курс лечения. Тесты на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости три раза подряд показали отрицательный результат, компьютерная томография также подтвердила отсутствие патологий. Однако сутки спустя женщина умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование не обнаружило следов вируса в костном мозге и тканях печени, сердца и кишечника. Но глубоко в легких были найдены следы частиц SARS-CoV-2. Ученые подчеркивают, что скрытые вирусы не вызывали никаких явных симптомов. Обнаружить их в ходе стандартного тестирования было невозможно, поскольку современные методы диагностики коронавирусной инфекции не позволяют брать пробы из глубины легких.

Ученые предложили перед выпиской проводить пациентам бронхоальвеолярный лаваж. Эта процедура предполагает введение нейтрального раствора в бронхи и легкие с последующим его исследованием.

«Существует настоятельная необходимость тщательнее изучить патогенез инфекции Sars-CoV-2 и улучшить клинические рекомендации по локализации вируса и лечения заболевания», – пишут исследователи во главе с доктором Бянь Сюу.

Случаи повторных положительных тестов после выздоровления были зафиксированы у нескольких десятков пациентов в Южной Корее в начале апреля. Также случаи предполагаемого повторного заражения были отмечены в материковом Китае, Макао, Гонконге, Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах и других. По данным СМИ, некоторые положительные тесты проводились через 70 дней после первой выписки. В Японии пассажир круизного судна Diamond Princess старше 70 лет был выписан в начале марта, а спустя 10 дней его снова госпитализировали с лихорадкой и другими характерными симптомами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая тщательно расследует случаи возможного повторного заражения, предупредила, что пока нет никаких доказательств тому, что выздоровевшие пациенты не заболеют снова.

Некоторые ученые предполагают, что повторное заражение связано лишь с огрехами тестирования, поскольку некоторые тестовые наборы дают ложноотрицательные результаты при слишком малом количестве вируса в образце.

Исследовательская группа в Китае в прошлом месяце обнаружила, что у некоторых пациентов, особенно молодых людей, после выздоровления в крови было очень мало антител. Это значит, что они могут быть заражены снова или неспособны подавить оставшиеся вирусные штаммы в своем организме.

Профессор Чжун Наньшань, ведущий научный консультант правительства Китая, заявил в начале апреля, что положительные результаты тестов у выздоровевших пациентов могут быть вызваны фрагментированными генами вируса. Ученый также подчеркивает, что до сих пор нет прямых доказательств тому, что выздоровевший пациент может заразить другого человека.