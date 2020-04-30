 

Актриса призвала мужчин соглашаться с обвинениями в харассменте вне зависимости от правды

30.04.2020, 16:48, Новости дня

Участница движения MeeToo актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному сексуальных домогательствах, признать свою вину вне зависимости от обоснованности обвинений.

«Я бы посоветовала ему встретить обвинение с высоко поднятой головой, ответить на каждый вопрос и признать любой проступок, послужить примером для всех мужчин, которые сталкиваются с обвинениями подобного рода, независимо от того, обоснованы они или нет», – сообщила Милано в своем открытом письме Байдену, пишет Fox News.

Напомним, экс-помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Она отметила, что лишилась работы после того, как пожаловалась на домогательства.



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