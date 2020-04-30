 

В Кремле ответили на вопрос о награждении Путиным Героев Труда

30.04.2020, 16:48, Новости дня

Церемония награждения Героев Труда РФ президентом Владимиром Путиным, назначенная на 1 мая, перенесена, сообщили в Кремле.

Награждение пройдет тогда, «когда станут возможны церемонии награждения в Кремле», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что открытие Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» переносится из-за коронавируса.



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