Мнучин обсудил с коллегами из G7 меры борьбы с экономическими последствиями пандемии

30.04.2020, 16:48, Новости дня

Утром 30 апреля министр финансов США Стивен Мнучин побеседовал по телефону с главами финансовых ведомств Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также Еврокомиссии и Еврогруппы.

Об этом сообщило Министерство финансов США.

В соответствии с распоряжениями руководителей стран «Большой семерки», министры финансов указанных государств поддерживают регулярные контакты по вопросу о своевременных и эффективных мерах в связи с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Как отмечается в сообщении Минфина США, министры финансов обсудили готовящиеся экономические контрмеры – как национальные, так и международные, стратегии усиления экономической активности, которые предполагается ввести в действие, как только экономики стран-членов «Большой семерки», по мере осуществления необходимых медицинских мер и мер по соблюдению безопасности, откроются вновь.

Главы финансовых ведомств подчеркнули значение прямых зарубежных инвестиций.

Кроме того, они отметили необходимость обеспечения прозрачности инвестиций, имея в виду выявление потенциальных рисков в сфере национальной безопасности.