 

На европейских рынках – смешанная динамика, в Азии – подъем

30.04.2020, 16:48, Новости дня

Европейские рынки в середине торгов в четверг демонстрируют смешанную динамику.

Лондонский индекс FTSE слегка снизился, в то время как франкфуртский DAX и парижский CAC-40 продемонстрировали небольшой рост.

Тем временем фьючерсы на S&P 500, Dow Jones и Nasdaq растут, обещая продолжение отмеченного в среду подъема на Уолл-стрит в связи с сообщениями о том, что предварительные исследования указывают на эффективность экспериментального препарата ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом.

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи назвал результаты «очень оптимистичными». Хорошие новости поступили и из Великобритании, где исследователи из Оксфордского университета сообщили, что вакцина от коронавируса, в данный момент тестируемая на людях, может поступить в широкий доступ уже в сентябре.

В четверг динамику Уолл-стрит подхватили и азиатские рынки: японский Nikkei прибавил 422 пункта или 2,4 процента, закрывшись на отметке 20 193,69 пункта. Австралийский S&P/ASX закрылся ростом на 2,4 процента, а шанхайский SSE прибавил 1,3 процента. Биржи Гонконга и Сеула закрыты в связи с государственными праздниками.

Нефтяные рынки продолжают восстановление: цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 15,9 процента до 17,46 доллара за баррель, а эталонная нефть Brent торгуется по 24,87 доллара за баррель, прибавив 10,3 процента.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Установлены заказчики бунта в ангарской колонии

14.04 / Анонсирована тотальная проверка водителей на въезде в Москву

27.03 / От коронавируса в Италии вылечилась 102-летняя женщина

02.04 / «Счет идет на десятки тысяч»: жители Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса

03.04 / Эрнест Мацкявичюс провел онлайн-урок для участников конкурса «Большая перемена»

21.04 / Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил курс

04.04 / Борьба с коронавирусом. В Италию отправляются 20 украинских медиков-добровольцев

26.03 / Оценены шансы пилота пропавшего Су-27 выжить в открытом море

10.04 / Handelsblatt – экономика Восточной Европы выиграет от кризиса с коронавирусом — но не сразу

28.04 / Львовским медикам, инфицированным коронавирусом, выделят по 20 тыс. грн – Садовый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска