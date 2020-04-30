На европейских рынках – смешанная динамика, в Азии – подъем

30.04.2020, 16:48, Новости дня

Европейские рынки в середине торгов в четверг демонстрируют смешанную динамику.

Лондонский индекс FTSE слегка снизился, в то время как франкфуртский DAX и парижский CAC-40 продемонстрировали небольшой рост.

Тем временем фьючерсы на S&P 500, Dow Jones и Nasdaq растут, обещая продолжение отмеченного в среду подъема на Уолл-стрит в связи с сообщениями о том, что предварительные исследования указывают на эффективность экспериментального препарата ремдесивира для лечения пациентов с коронавирусом.

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи назвал результаты «очень оптимистичными». Хорошие новости поступили и из Великобритании, где исследователи из Оксфордского университета сообщили, что вакцина от коронавируса, в данный момент тестируемая на людях, может поступить в широкий доступ уже в сентябре.

В четверг динамику Уолл-стрит подхватили и азиатские рынки: японский Nikkei прибавил 422 пункта или 2,4 процента, закрывшись на отметке 20 193,69 пункта. Австралийский S&P/ASX закрылся ростом на 2,4 процента, а шанхайский SSE прибавил 1,3 процента. Биржи Гонконга и Сеула закрыты в связи с государственными праздниками.

Нефтяные рынки продолжают восстановление: цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 15,9 процента до 17,46 доллара за баррель, а эталонная нефть Brent торгуется по 24,87 доллара за баррель, прибавив 10,3 процента.