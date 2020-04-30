Бастующие из-за коронавируса вахтовики в Якутии перекрыли дорогу. Власти заявили, что вывезут людей с месторождения

30.04.2020, 16:45, Новости дня

Протестующие против плохих условий содержания в карантине вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии перекрыли дорогу, ведущую в аэропорт Талакан, сообщает Сибирь.Реалии.

Видео с места протеста рабочих ООО “Газпром добыча Ноябрьск” появилось в соцсетях. На кадрах видно, как люди делают заграждения из бревен и хотят организовать проверку всех въезжающих на территорию месторождения машин. Также журналисты сообщают, что несколько ночей митингующие жгли на дороге костры из покрышек.

“Это главная дорога, она имеет стратегическое значение. Мы называем ее “стволовой” дорогой. Она идет через все месторождение и имеет ответвления к кустам нефтегазовых скважин. Но я работаю в другой организации и лично не приближаюсь к митингующим. Ждем, что к нам скоро нагрянет ОМОН”, – рассказал журналистам вахтовик из поселка “73-й километр” Максим Шипулин.

Чаяндинское месторождение закрыли на карантин 17 апреля, после того как у нескольких работников заподозрили коронавирусную инфекцию. СМИ тогда сообщали, что на территории месторождения и в стационарах Ямало-Ненецкого автономного округа находятся минимум 25 заразившихся COVID-19. Однако, по последним данным, их может быть несколько сотен (56 человек уже вывезены в больницы Якутии, а 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск на Ямале). Всего на месторождении находятся более 10 тысяч человек, у всех взяты тесты на коронавирус, но их результаты пока неизвестны.

20 апреля стало известно о массовом недовольстве рабочих условиями содержания в карантине, а 27 апреля оно ​вылилось в масштабный несанкционированный митинг в центре вахтового поселка.

На видео, распространенном в Сети, видно, как несколько сотен человек стоят вплотную друг к другу, слышны крики, свист, ругательства. Люди предлагают обратиться к президенту Владимиру Путину и заявляют о своих требованиях. “Нет тут ничего. Нет карантина. В столовой, мы в свинарнике живем. Жрем (ругательство) знает что. Мы не свиньи. Где объяснения? Вот я сейчас заболею, все заболеем. Согнали в общаги. Всякую заразу носят. Зови начальство! Будем разговаривать с начальством”.

Последней каплей, по словам рабочих, стал хлеб с плесенью в столовой, который им выдали 27 апреля: после этого они решились на открытое выступление.

Также рабочие жаловались на условия содержания в карантине:

“Две недели мы лежали на матрасах – никаких карантинных мер не было, – рассказал Александр Исаев, который работает на месторождении. – Лекарства от простуды с собой привезли – они стали заканчиваться, как и мыло, запасы еды, туалетные принадлежности. В единственном магазинчике подняли бешеные цены! Кормить стали в разы хуже, а убираться – реже. В столовой очередь – часовая, битком – никаких 1,5 метров не соблюдается. Три маски выдали один раз. Санитайзеров нет. Мыло – свое”.

“Я подходил к нашему медику Диме, говорил ему, что люди в столовую толпами ходят, едят все вместе. И еще стоят в очереди, чтобы сдать тест на коронавирус. Нельзя так делать, – рассказал сотрудник компании “Газартстрой”, который приехал на вахту из Башкирии и попросил не называть его фамилию из-за угрозы лишиться работы. – Заболел я 21 апреля, был с температурой, с кашлем, лежал в одной комнате в общежитии со здоровыми людьми. Люди живут здесь очень скученно: в маленьких вагончиках или в общежитии в комнате на несколько человек, как в муравейнике. Я несколько раз ходил к врачу, жаловался, но он не обращал внимания, но когда мне уже совсем стало плохо, меня отправили сначала в изолятор, а потом меня перевезли в другой вахтовый поселок”.

На требования вахтовых рабочих отреагировали в МЧС: там заявили, что 30 апреля в поселке развернут мобильный госпиталь.

Глава Якутии Айсен Николаев, в свою очередь, заметил, что “очевидно, что инфицированных будет много”, и сказал, что “Газпром” будет вывозить людей с месторождения:

“Газпром” готов вывозить людей в регионы, откуда они к нам прибыли, якутян там практически нет. Здоровые работники будут по прилету помещаться в обсерваторы, больные – в инфекционные больницы”, – сказал он.