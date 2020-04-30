В Росгвардии 339 сотрудников заболели коронавирусом. СМИ сообщили о заболевших в ФСО

30.04.2020, 16:45, Новости дня

В пресс-службе Росгвардии сообщили о 339 заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках:

“На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет”, – заявили в пресс-службе ведомства.

В стационарах, по его данным, находятся 103 сотрудника Росгвардии, из них 62 – в ведомственных медучреждениях, 41 – в медицинских организациях Минздрава. Остальные находятся в самоизоляции и на домашнем лечении.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицией занимаются патрулированием улиц России и штрафуют людей, которые нарушают карантин. Также они занимаются охраной высокопоставленных чиновников.

Ранее издание “Медуза” сообщило о заболевших сотрудниках Федеральной службы охраны и об умершем от коронавируса сотруднике 6-го отдела управления правительственной связи ФСО. Источники издания сообщили, что к 22 апреля коронавирус выявили у более чем 20 сотрудников ФСО, но официально эта информация не подтверждена.

Собеседник издания также рассказал, что в ведомственной поликлинике ФСБ, куда обращаются служащие в ФСО, очень трудно сдать анализы на COVID-19. С такими проблемами сталкиваются даже те, кто работает в Кремле.

“Когда он [в первый раз] в поликлинику приехал, ему дали больничный и сказали через три дня приехать, – рассказал “Медузе” об умершем источник в ФСО. – Потом рентген сделали и ничего не увидели. Опять отправили домой. Через два дня стало хуже, он сам приехал в госпиталь. Его [отправили] на КТ и только тогда выявили двустороннее воспаление. Еще через два дня ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Через 11 дней он умер”.

Подтвердили смерть сотрудника ФСО некоторые из его знакомых, которых журналисты нашли в соцсетях. Также они обнаружили фотографию мужчины в траурной рамке и с некрологом у здания ведомства в Москве.