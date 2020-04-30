 

В Росгвардии 339 сотрудников заболели коронавирусом. СМИ сообщили о заболевших в ФСО

30.04.2020, 16:45, Новости дня

В пресс-службе Росгвардии сообщили о 339 заболевших коронавирусной инфекцией сотрудниках: 

“На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет”, – заявили в пресс-службе ведомства.

В стационарах, по его данным, находятся 103 сотрудника Росгвардии, из них 62 – в ведомственных медучреждениях, 41 – в медицинских организациях Минздрава. Остальные находятся в самоизоляции и на домашнем лечении.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицией занимаются патрулированием улиц России и штрафуют людей, которые нарушают карантин. Также они занимаются охраной высокопоставленных чиновников. 

Ранее издание “Медуза” сообщило о заболевших сотрудниках Федеральной службы охраны и об умершем от коронавируса сотруднике 6-го отдела управления правительственной связи ФСО. Источники издания сообщили, что к 22 апреля коронавирус выявили у более чем 20 сотрудников ФСО, но официально эта информация не подтверждена. 

Собеседник издания также рассказал, что в ведомственной поликлинике ФСБ, куда обращаются служащие в ФСО, очень трудно сдать анализы на COVID-19. С такими проблемами сталкиваются даже те, кто работает в Кремле. 

“Когда он [в первый раз] в поликлинику приехал, ему дали больничный и сказали через три дня приехать, – рассказал “Медузе” об умершем источник в ФСО. – Потом рентген сделали и ничего не увидели. Опять отправили домой. Через два дня стало хуже, он сам приехал в госпиталь. Его [отправили] на КТ и только тогда выявили двустороннее воспаление. Еще через два дня ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Через 11 дней он умер”. 

Подтвердили смерть сотрудника ФСО некоторые из его знакомых, которых журналисты нашли в соцсетях. Также они обнаружили фотографию мужчины в траурной рамке и с некрологом у здания ведомства в Москве. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Срок рассмотрения заявлений на семейный капитал решили сократить до 10 дней

29.04 / Финансовый комитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина – нардеп Железняк

31.03 / МВД назвало схемы мошенников с отъемом жилья у россиян

20.04 / Российские пользователи «атаковали» Instagram Джонни Деппа

19.04 / “Из области фантастики”. Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

29.03 / Лукашенко о своем графике во время пандемии: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

10.04 / Путин вышел на связь с экипажем на МКС

08.04 / Российский посол рассказал о благодарности итальянцев за помощь

21.04 / Пресс-секретарь “Квартала 95” претендует на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

16.04 / В ООН оценили возможность голода в мире из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска