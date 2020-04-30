 

К московскому марафону Doctor Jazz Party присоединяются зарубежные джазмены

30.04.2020, 16:42, Новости дня

В 16 часов 30 апреля, в Международный день джаза, стартовал благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party. В течение шести часов музыканты из разных стран будут играть для ценителей джаза, но не только для того, чтобы подарить слушателям и зрителям свое творчество.

Главная цель марафона – благотворительная. Средства, которые удастся собрать за время онлайн-концерта, пойдут на поддержку воюющих с коронавирусом врачей и закупку средств индивидуальной защиты для региональных стационаров и клиник.

Его организатором выступил фестиваль Koktebel Jazz Party. Участников марафона зрителям и слушателям представляют арт-директор KJP Михаил Иконников и ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева.

Ценители джаза уже услышали выступления Ларисы Долиной, арт-директора KJP –саксофониста-виртуоза Сергея Головни и музыкантов его проекта Swing Machine, а следом состоялся телемост с Японией.

Во время марафона также ожидаются выступления десятков известных джазовых музыкантов из разных стран, в том числе шестикратного обладателя ""Грэмми" — легендарного джазового трубача Рэнди Брекера.

Трансляции идут на сайтах фестиваля Koktebel Jazz Party и стопкоронавирус.рф.

Желающие пожертвовать средства в поддержку медиков могут отправить СМС со словом "Джаз" и указанием суммы (например, "Джаз 300") на короткий номер 3443.



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