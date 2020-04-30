Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

30.04.2020, 16:42, Новости дня

Многие москвичи ждут майских праздников, чтобы поехать за город, тем более что в этом году нерабочим объявлен период и между праздниками. Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Заявку на получение пропуска нужно подать как минимум за пять часов до выезда.

Оформить пропуск можно на сайте столичной мэрии – mos.ru. Можно получить пропуск в день поездки или оформить его на ближайшие два дня. Для этого нужно зарегистрироваться на портале, а если вы уже зарегистрированы – зайти в личный кабинет.

"Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска (для выезда на дачу это "разовая поездка в иных целях"), маршрут передвижения, цель и дату поездки, а также номер паспорта, если в профиле он не указан", – указано на сайте мэрии.

Если вы добираетесь до дачи общественным транспортом, нужно будет указать номер проездного: карт "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета или социальной карты жителя Москвы и Подмосковья. Привязывать пропуск к бумажным билетам на электричку не требуется.

Автовладельцы должны при оформлении пропуска указать государственный номер машины. Стоит обратить внимание, что при поездке на автомобиле пропуск оформляется не только на водителя, но и на каждого пассажира.

Отправив сведения, вы получите код, который необходимо сохранить и взять с собой в поездку. При поездке за город у каждого должен быть с собой паспорт, номер и серия которого указаны в пропуске.

Чтобы получить пропуск в день поездки, можно воспользоваться коротким номером 7377. На него нужно отправить СМС по форме, указанной на сайте мэрии, либо можно воспользоваться мобильным приложением "Моя Москва". Если эти способы недоступны, можно позвонить на номер единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77. Этот способ также работает только в день поездки.

В связи с распространением коронавируса в Москве и Подмосковье действуют ограничительные меры. В частности, гражданам необходимо оформлять пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим ограничений до 11 мая. То же самое сделали и власти Московской области.