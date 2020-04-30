Международные резервы России увеличились до $569,8 млрд

30.04.2020, 16:42, Новости дня

Международные резервы РФ (МРР) увеличились с 17 по 24 апреля на $100 млн — с $569,7 млрд до $569,8 млрд, сообщает Банк России.

МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.

В кризисный 2014 г. объем МРР сократился на $125 млрд — с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г.

В 2015 г. объем МРР уменьшился на 4,5% (на $17,46 млрд) — с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимальной величины МРР достигли в августе 2008 г. — $598 млрд. В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).