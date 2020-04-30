 

Берлин призвал не прикрывать пандемией неисполнение решений «нормандского формата»

30.04.2020, 16:30, Новости дня

Пандемия коронавируса не сделала реализацию решений «нормандского саммита» по Украине проще, но это не должно служить оправданием для их неисполнения, сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас.

«Естественно, пандемия коронавируса на востоке Украины не сделала проще реализацию решений, но пандемия не должна служить оправданием, чтобы то, что было согласовано и, по нашему мнению, остается практичным, не исполнять», – сказал Маас после видеоконференции глав МИД «нормандского формата», передает РИА «Новости».

По его словам, многие решения парижского «нормандского саммита» остались нереализованными, также как и многие минские соглашения.

Маас отметил, что нельзя злоупотреблять мерами по борьбе с коронавриусом для ограничения работы ОБСЕ в Донбассе. СММ ОБСЕ должна без ограничений работать на территории донбасских республик, подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили, что украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, не обсудив их с ДНР и ЛНР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

29.03 / Умер экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

30.04 / Режим КТО введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригороде

09.04 / У москвичей диагностировали «ковидофобию»

14.04 / В России за последние 10 лет силовиков стали в 2,5 раза реже осуждать за пытки

26.03 / Автоновости: Стартовали продажи Hyundai Venue с двигателем от Kia Seltos

09.04 / Эксперты: дезинформация вокруг COVID-19 имеет эмоционально-интуитивную основу

03.04 / Лукашенко поручил закупить готовые нефтепродукты для хранилищ

30.03 / Трамп назвал санкции против «Северного потока – 2» своей идеей

31.03 / Граждан Афганистана избили в Тбилиси, приняв за китайцев с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска