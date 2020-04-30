Секретный мини-шаттл ВВС США выведет на орбиту ракета с российским двигателем РД-180

30.04.2020, 16:30, Разное

В мае этого года ВВС США планируют запустить на орбиту Земли секретный мини-шаттл X-37B. Для вывода будет использована ракета Atlas-5, оснащённая разработкой российских инженеров – двигателем РД-180.

Датой планируемого очередного запуска мини-шаттла X-37B называют 16 мая. Стартовать на орбиту ракета Atlas-5 должна с расположенного во Флориде космодрома на мысе Канаверал. Детали грядущего запуска ВВС США не рассекречивают, но известно, что стартующий на орбиту аппарат, выводящий мини-шаттл, оснащается российским двухкомпонентным жидкостным ракетным двигателем закрытого цикла РД-180.

Над созданием мини-шаттла X-37B работали инженеры Boeing. За предыдущее десятилетие челнок уже 5 раз запускали на орбиту. Длительность полётов составляла 225-780 дней. Целью запуска являются некие эксперименты для американских ВВС, но детали ведомством держатся в строгом секрете. В госкорпорации «Роскосмос» считают, что мини-шаттл может использоваться военными структурами США в качестве носителя оружия, поэтому за его манёврами ведётся наблюдение.