ВОЗ развенчала миф о коронавирусе у детей

30.04.2020, 16:30, Новости дня

Дети подвержены заражению коронавирусом, но на данный момент неизвестно, насколько они могут быть заразны для других, сообщил председатель Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Адам Финн.

«На данный момент мы знаем то, что при небольшом количестве исключений дети оказываются поражены инфекцией в незначительной форме. Но хуже известно то, как часто они получают эту инфекцию и как заразны они могут быть для других детей и членов их семей», – передает РИА «Новости» его слова во время онлайн-брифинга.

По мнению эксперта, существует небольшое количество свидетельств, в том числе из Нидерландов и Австралии, которые говорят о том, что дети заражаются реже, чем взрослые.

Также представитель ВОЗ добавил, что «это очень предварительные и неубедительные выводы, так что нужно больше свидетельств». Кроме того, эксперт отметил, что «любые радикальные высказывания о том, что они гарантированно не передают вирус взрослым, неверны».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в РФ не выявили ни одного случая коронавируса у новорожденных. Однако обнаружен рост случаев воспалительного синдрома у детей в Великобритании, который оценивается как симптом коронавирусной инфекции.

Кроме того, редкий воспалительный синдром выявлен у детей с коронавирусом в США.