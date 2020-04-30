Мнение: Может, теперь иначе будут относиться к толстым людям?

30.04.2020, 16:20, Разное

Добрый день. А вот интересно, после окончания изоляции будут иначе относиться к людям с лишним весом или таки нет? Ибо я сто раз слышал и читал, что многие толстеют на карантине. Так может, после его окончания люди станут более лояльны, раз таких станет больше? Как вы считаете? Спасибо.

(А то таки неприятно, что многие нормальные считают людей с ожирением людьми второго сорта. Мне вон одна написала гадости под фоткой, где я стою перед зеркалом. И уверяла, что я даже на своей стене не имею права такое выкладывать, ибо это же публичное пространство, а не моё персональное.. Хотя я считал, что уж на своей-то стене можно выкладывать что угодно, если это законы не нарушает…)