Федермессер попросила Путина помочь соцработникам

30.04.2020, 16:16, Новости дня

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным попросила главу государства помочь сотрудникам соцучреждений.

«В учреждениях соцзащиты есть медлицензия, здесь есть медики, которые проживают здесь внутри и так же, как и медики в медорганизациях, находятся в очень большой зоне риска. Это потрясающие люди, мне очень хочется, чтобы они тоже получали материальную поддержку, как и медики. А те, кто забрал к себе домой (подопечных учреждений соцзащиты) – это потрясающая доброта и милосердие. Но все-таки у них появился дополнительный рот, чтобы люди тоже какую-то, хотя бы в размере одной заработной платы, получили помощь», – сказала Федермессер, передает ТАСС.

Она добавила, что поддержать надо не только медиков из учреждений соцзащиты, но и буфетчиков, охрану и всех сотрудников.

Также учредитель фонда обратила внимание на то, что многие благотворительные фонды переориентировали работы и стали тратить деньги на то, на что их не планировалось расходовать.

«Эти фонды, я надеюсь, могут рассчитывать, может быть, на поддержку фонда президентских грантов, какие-то деньги специально выделенные», – отметила она.

Глава государства ответил, что зафиксировал все эти предложения. «У вас всегда предложения конкретные, продуманные заранее понятные», – сказал Путин.

В ходе конференции президент также предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.