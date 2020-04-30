 

Федермессер попросила Путина помочь соцработникам

30.04.2020, 16:16, Новости дня

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным попросила главу государства помочь сотрудникам соцучреждений.

«В учреждениях соцзащиты есть медлицензия, здесь есть медики, которые проживают здесь внутри и так же, как и медики в медорганизациях, находятся в очень большой зоне риска. Это потрясающие люди, мне очень хочется, чтобы они тоже получали материальную поддержку, как и медики. А те, кто забрал к себе домой (подопечных учреждений соцзащиты) – это потрясающая доброта и милосердие. Но все-таки у них появился дополнительный рот, чтобы люди тоже какую-то, хотя бы в размере одной заработной платы, получили помощь», – сказала Федермессер, передает ТАСС.

Она добавила, что поддержать надо не только медиков из учреждений соцзащиты, но и буфетчиков, охрану и всех сотрудников.

Также учредитель фонда обратила внимание на то, что многие благотворительные фонды переориентировали работы и стали тратить деньги на то, на что их не планировалось расходовать.

«Эти фонды, я надеюсь, могут рассчитывать, может быть, на поддержку фонда президентских грантов, какие-то деньги специально выделенные», – отметила она.

Глава государства ответил, что зафиксировал все эти предложения. «У вас всегда предложения конкретные, продуманные заранее понятные», – сказал Путин.

В ходе конференции президент также предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Бацман: Очень сильно возможным назначением Саакашвили не довольна Россия

14.04 / СТРАНА – разрыв связей с Россией оставил украинский «Южмаш» без денег и заказов

29.04 / Independent – коронавирус унёс уже больше американских жизней, чем война во Вьетнаме

22.04 / Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин

28.04 / Завод “Севмаш” проходит модернизацию

12.04 / В Бангладеш казнили убийцу первого президента

22.04 / Единственный хоспис Екатеринбурга отдали под лечение коронавирусных больных

03.04 / Трамп использовал закон об оборонном производстве для выпуска аппаратов ИВЛ

13.04 / OLJ – страны ОПЕК+ договорились — худшего сценария удалось избежать

18.04 / Паспорта, права и иностранцы: указы президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска