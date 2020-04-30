Начало сессии ПАСЕ перенесли из-за коронавируса

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30.04.2020, 16:16, Новости дня

Июньскую сессию Парламенсткой ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пришлось перенсети на более поздний срок из-за коронавируса, сообщил заместитель председателя Госдумы, вице-спикер ассамблеи Петр Толстой.

«Сегодня принял участие в дискуссиях на заседании Бюро ПАСЕ. Оно проходит на расстоянии, парламентарии со всей Европы обсуждают главный вопрос – COVID-19 и его последствия для континента. Проблема общая, но способы решения очень разные. Обсуждать их будут пока что дистанционно на комиссиях. Из-за коронавируса июньская сессия Ассамблеи переносится на более поздний срок», – написал Толстой в Facebook.

Весенняя сессия ПАСЕ была отменена в связи с пандемией коронаивируса.



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