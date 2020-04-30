Любовь Аксенова мечтает о ребенке

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30.04.2020, 16:15, Разное

В начале года Любовь Аксенова и ее муж, креативный продюсер Павел Аксенов, через 7 лет после свадьбы снова обменялись клятвами любви и верности. В День всех влюбленных они опубликовали в Instagram фото из Анджуна – небольшого курортного поселка в Северном Гоа, где прошла церемония.

Павел и Любовь Аксеновы на Гоа

Что может препятствовать исполнению мечты?

Пугает будущее, неизвестность. Я могу измениться… – рассуждает популярная актриса, – но в то же время есть уверенность, что все будет хорошо. Как бы там ни было, рождение ребенка – уже праздник. Так что пополнение в творческой семье Аксеновых, вероятно, вопрос времени.

Любовь Аксенова находится в Москве. Вместе с мужем они приспосабливаются к новой жизни в режиме изоляции 

Сейчас Любовь Аксенова, не выходя из дома, снимается в сериале Констанитина Богомолова “Безопасные связи” об отношениях в период карантина. Недавно на видеосервисе START состоялась премьера первой серии. 

Работа над ним идет до сих пор, и это так необычно для меня: съемки идут параллельно с эфиром. Кажется, у нас получается что-то необычное и по правильному странное, – сообщает Люба.

Константин Богомолов и Любовь Аксенова в прямом эфире программы “Коронный выход”



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