Песков сделал заявление о выплатах россиянам в условиях пандемии

30.04.2020, 16:10, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ об оказании материальной помощи россиянам в условиях распространения коронавирусной инфекции. “Этого не было. Это ошибочная подача информации”, – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Россия сможет справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, и выполнить все социальные обязательства перед населением. Некоторые издания посчитали, что Дмитрий Песков заявил о возможности прямых выплат гражданам, передает URA.ru.