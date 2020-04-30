Дизайнер Huawei Квентин Танг раскритиковал новый iPhone SE от Apple

30.04.2020, 16:09, Разное

Около недели назад стартовали продажи нового iPhone SE от американского технологического гиганта Apple. Квентин Танг, главный дизайнер компании Huawei, раскритиковал вышедшую на рынок новинку, в частности, «не оценив» решение относительно небольшого дисплея.

Поклонники «яблочного» бренда неожиданно для многих экспертов отреагировали на выход нового iPhone SE повышенным интересом. Ранее некоторые специалисты сомневались, что гаджет от Apple с широкими рамками и сравнительно небольшим экраном будет востребованным. Своё мнение о смартфоне от конкурентов в одном из недавних интервью озвучил и Квентин Танг, отвечающий в компании Huawei за дизайн грядущих новинок. Специалист говорит, что от их компании не стоит ожидать выхода «вариации iPhone SE», так как он считает, что пользователям сейчас вряд ли нужны устройства с маленьким дисплеем.

Также Квентин Танг отметил, что от производителей современных смартфонов ожидают решений с большим экраном, но в уменьшенном форм-факторе. Дизайнеры Huawei в отличие от Apple работают над увеличением экрана, для чего его делают практически безрамочным. Таким образом, считает эксперт, владельцам гаджетов от китайского производителя в сравнении с покупателями iPhone SE удобнее пользоваться приложениями, требующими дисплей с большой диагональю.