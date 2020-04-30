 

«Ненавижу хейтеров»: Влад Топалов устроил истерику из-за травли Тодоренко

30.04.2020, 16:09, Разное

Российский певец Влад Топалов устроил истерику в прямом эфире, заявив своим хейтерам, что он «ненавидит их и готов убить». По словам исполнителя, в тот день, когда пользователи Сети обрушились с травлей на него и Регину Тодоренко, являющуюся супругой артиста, умер его близкий друг и режиссер Дмитрий Добрый.
Влад Топалов отметил, что в день смерти его друга хейтеры обрушили на него и Регину Тодоренко, а также их сына, огромное количество злости. Певец мечтает о том времени, когда его поклонники подобреют, но до тех пор он собирается ненавидеть их. Кроме того, исполнитель заявил, что всех, кто «хочет его убить, он сам готов убить», поскольку хейтеры ему и его 4-месячному сыну желают «сгореть в огне».

Конфликт между Региной Тодоренко и пользователями Сети произошел, когда она сообщила, что в домашнем насилии виноваты жертвы. В этом ее поддержал Влад Топалов, но позднее супругу певца лишили звания «Женщина года» от журнала Glamour. Тодоренко впоследствии принесла извинения, но скандал привел к плачевным для нее последствиям, пишет информационное агентство «Народные новости».



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