Германия решила передать РФ архивы о советских военнопленных

30.04.2020, 16:08, Новости дня

Церемония передачи Германией первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях состоится 6 мая в Москве. Об этом сообщили в германском диппредставительстве в России.

«Передача цифровых копий документов из Федерального архива Германии в рамках германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны состоится 6 мая в Москве», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в церемонии примут участие посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Германия раскрывает для российских историков информацию о судьбах более 500 тыс. советских военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц.

Отметим, в рамках мероприятия прозвучат приветственные слова министров иностранных дел Германии и РФ Хайко Мааса и Сергея Лаврова, а также представлен «германо-российский проект по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных, его гуманитарное и политическое значение».

Также в онлайн-конференции планируется участие президента Народного союза Германии по уходу за военными могилами Вольфганга Шнайдерхана и президента Федерального архива Германии Михаэля Холльмана.

Кроме того, с германской стороны будут присутствовать сотрудники посольства Германии и представители Германского исторического института в Москве, с российской – заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ Андрей Юрасов, директор Российского государственного военного архива Владислав Тарасов, президент корпорации "ЭЛАР" Сергей Баландюк, помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин, начальник отдела международной деятельности Управления Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Шелудченко.

Напомним, ранее министрами иностранных дел РФ и ФРГ принято принципиальное решение о возобновлении работы по установлению судеб военнопленных.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил создать комплекс архивных документов по Второй мировой войне. Минобороны опубликовало информацию о загруженных в базу записей и фотографий материалах об участниках Великой Отечественной войны, сейчас их число превышает 27 млн человек.