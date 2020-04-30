 

Путин: Мы справимся с любыми трудностями, потому что мы вместе

30.04.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» заявил, что россияне смогут справиться с любыми трудностями, потому что «мы вместе».

«В любых ситуациях мы с вами должны оставаться людьми. Помогать друг другу, проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями. Все преодолеем, решим поставленные задачи. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе. Желаю вам успеха. Берегите себя!» – сказал он в ходе видеоконференции, которую транслировал RT.

Путин ранее назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом. Он также призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о деятельности волонтеров в ходе борьбы с коронавирусом – в апреле, в частности, волонтеры оказывали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием. «Волонтеры Победы» продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками.

Почти три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.



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