BMW сертифицировала в РФ новую версию BMW X7

30.04.2020, 16:06, Новости дня

Известный бренд BMW прошел важный этап сертификации нового кроссовера BMW Х7, который отличается отсутствием одного кресла в салоне.

Известно, что автомобиль оснащается 3-литровым турбированным двигателем, мощность которого составила 340 л.с. Также следует отметить, что данный автомобиль также станет возможным приобрести с дизельным агрегатом, который имеет 3 литра и мощность 249 л.с.

Следует отметить, что автомобиль оснащается 8-ступенчатой трансмиссией и полным приводом. В предложенной новой версии BMW Х7 обладает мультимедийным комплексом, подогревом сидений, автопарковкой, а также системой выявления пешеходов. В текущей версии стоимость автомобиля на российском рынке составит порядка 6,3 млн рублей.