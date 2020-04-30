 

BMW сертифицировала в РФ новую версию BMW X7

30.04.2020, 16:06, Новости дня

Известный бренд BMW прошел важный этап сертификации нового кроссовера BMW Х7, который отличается отсутствием одного кресла в салоне.

Известно, что автомобиль оснащается 3-литровым турбированным двигателем, мощность которого составила 340 л.с. Также следует отметить, что данный автомобиль также станет возможным приобрести с дизельным агрегатом, который имеет 3 литра и мощность 249 л.с.

Следует отметить, что автомобиль оснащается 8-ступенчатой трансмиссией и полным приводом. В предложенной новой версии BMW Х7 обладает мультимедийным комплексом, подогревом сидений, автопарковкой, а также системой выявления пешеходов. В текущей версии стоимость автомобиля на российском рынке составит порядка 6,3 млн рублей.



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